Більше 200 тисяч пасажирів постраждають від скасування рейсів цього тижня.

Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa змушений скасувати 900 рейсів по всій Європі через 35-годинний страйк робітників, що розпочнеться 19 лютого о 20:00 і триватиме до 7 ранку 21 лютого, повідомляє видання The Sun.

Зазначається, що у відповідь Lufthansa змушена скасувати 90% своїх рейсів, що дорівнює приблизно 900 перельотам. Таким чином, більше 200 тисяч пасажирів постраждають від скасування рейсів цього тижня.

Зазначається, що постраждають такі аеропорти, як Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Гамбург, Берлін, Кельн, Дюссельдорф і Штутгарт.

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"Через страйк ми наразі припускаємо, що лише близько 10-20 відсотків програми польотів Lufthansa Airline може бути виконано, особливо 20 лютого. Пасажири, які постраждали від скасування рейсів через страйк (профспілки – УНІАН) Verdi, будуть проінформовані електронною поштою або через додаток Lufthansa", – попередила авіакомпанія.

Усі, хто постраждав від скасування, зможуть безкоштовно перебронювати рейс. А внутрішні пасажири зможуть безкоштовно скористатися квитком на поїзд Deutsche Bahn.

Перевезення в Німеччині: що відомо

1 лютого в Німеччині спостерігалися проблеми з обслуговуванням понад тисячі авіарейсів, що зачепили близько 200 тисяч пасажирів.

Пізніше повідомлялося, що профспілка Verdi закликала наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa залишити роботу на добу та розпочати страйк 7 лютого через проблему оплати праці.

Страйки відбулися після суперечки щодо оплати праці, коли профспілка Verdi вимагала підвищення зарплати на 12,5 відсотка для майже 25 тис. співробітників.

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