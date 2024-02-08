Перший масштабний страйк залізничників в Іспанії пройде вже 9 лютого.

Крім регулярно страйкуючих німецьких залізничників, нерви мандрівникам у лютому 2024 року вирішили зіпсувати і їхні іспанські колеги.

Як повідомляє Euronews Travel, співробітники державного оператора Іспанії Renfe вже попередили, що протягом цього місяця вони проведуть страйки в різних точках країни. Це призведе до численних скасувань і затримок рейсів.

Перший страйк, організований іспанською профспілкою CCOO, розпочнеться вже завтра, 9 лютого, і призведе до 23-годинної зупинки, в результаті якої будуть скасовані 310 поїздів Renfe далекого і середнього прямування, включаючи високошвидкісні поїзди AVE. Крім того будуть зупинені ще 330 поїздів далекого прямування і 641 поїзд середнього прямування від інших перевізників. Також 9 лютого частково будуть скасовані приміські поїзди Cercanías в іспанській столиці Мадриді.

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При цьому Міністерство транспорту Іспанії зобов'язалося організувати базовий рух поїздів, що має скоротити кількість скасувань. Туристам радять перевірити на сайтах залізничних компаній, чи вплине страйк на їхні поїздки.

Ще одна велика іспанська профспілка UGT підтвердила часткові загальнонаціональні зупинки на двогодинні періоди щопонеділка – 12, 19 і 26 лютого.

Крім цього, UGT і CCOO також оголосили про страйки 16 і 17 лютого в каталонських поїздах Rodalies з 7:00 до 9:00 і з 15:00 до 17:00.

У пасажирів, чиї рейси будуть скасовані через страйки, є кілька варіантів виходу із ситуації. Так, Renfe заявляє, що запропонує постраждалим мандрівникам альтернативні квитки на послуги, максимально наближені до часу відправлення їхнього початкового рейсу. Мандрівники також зможуть скасувати свій квиток і отримати відшкодування або вибрати альтернативну послугу.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Іспанії заявила про плани заборонити короткі внутрішні авіарейси і замінити їх швидкісними поїздами – все заради скорочення викидів парникових газів.

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