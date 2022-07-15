При цьому лунала пісня нашого переможця на цьогорічному "Євробаченні-2022" гурту Kalush Orchestra "Стефанія".

Ейфелеву вежу у Парижі ввечері 14 липня 2022 року підсвітили українськими кольорами – під кінець масштабного святкування одного з головних свят французів Дня взяття Бастилії.

При цьому лунала пісня нашого переможця на цьогорічному "Євробаченні-2022" гурту Kalush Orchestra "Стефанія", йдеться в сюжеті ТСН.

Також на тлі головної пам'ятки французької столиці влаштували вражаюче світлове шоу та запустили феєрверки

Крім того, за традицією на Єлисейських полях влаштували масштабний військовий парад, на якому був присутній і президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначимо, День взяття Бастилії – це французьке національне свято, що відзначається щороку 14 липня. У Франції воно має назву La Fête Nationale (Національне Свято), а також le quatorze juillet (чотирнадцяте липня). Свято знаменує щорічні роковини з нагоди штурму фортеці-в'язниці Бастилії 14 липня 1789 року, де утримувалися політичні в'язні, та є символом єдності сьогоденної нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії, що передувала Першій республіці під час французької революції. Святкування та офіційні церемонії проводяться по всій території Франції.

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