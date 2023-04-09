Потяг курсуватиме через день.

У неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова.

"До Краматорська прибув перший рейс нового поїзда №104/103 зі Львова — з першої поїздки заповнений на 100%! Український Краматорськ сповнений життя, незламної мужності... і очікувань на правосуддя для злочинців, яке прийде невідворотно", – зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, запуск потяга анонсували 23 березня. Повідомлялося, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня. Потяг курсуватиме через день із відправленням зі Львова о 18:35 і прибуттям до Краматорська о 15:06.

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Російський теракт на вокзалі Краматорська

8 квітня 2022 року, коли активно тривала евакуація жителів Донеччини до більш безпечних регіонів України, російські окупанти завдали удару "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок кривавого злочину росіян загинула 61 людина, ще 121 людина отримала поранення.

Минулого місяця Організація Об'єднаних націй визнала окупантів причетними до низки кривавих терактів в Україні, зокрема, на вокзалі Краматорська.

Вчора, 8 квітня, українці вшановували пам'ять тих, кого росіяни вбили під час цієї атаки.

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