Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси.

АТ "Укрзалізниця" вперше з 24 лютого відкриває продаж квитків на регулярні рейси дальнього сполучення до Покровськаа Донецької області.

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно на одностороннє сполучення – з Покровська до Львова і Києва, і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром.

"З 28 квітня розпочнуть курсування безпересадочні групи вагонів у складі рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відправлення зі Львова щодня о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 12:44. Відправлення зі столиці щодня о 23:05, прибуття в Покровськ о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 05:54.

"Укрзалізниця" та продаж квитків

18 квітня 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що змінила правила повернення коштів за квитки. Відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на поїзд не пізніше ніж за 6 годин до відправлення.

Раніше відповідна процедура була можлива тільки за 9 годин до відправлення. Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд (крім квитка на плацкарт). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години і тільки лише в касі.

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