Сьогодні на усіх залізничних вокзалах України оголосять хвилину мовчання.

У суботу, 8 квітня, українці шанують пам'ять загиблих людей, які втратили життя під час теракту РФ по залізничному вокзалу у Краматорську. Рік тому армія РФ влучила по ньому ракетою "Точка У".

Про жах цього дня нагадав СтратКом ЗСУ на своїй сторінці в Telegram. Внаслідок військового злочину РФ загинула 61 цивільна людина, ще 121 особа отримала поранення.

"Після початку широкомасштабного російського вторгнення Краматорськ став великим евакуаційним пунктом із районів бойових дій. Зранку 8 квітня 2022 року на залізничному вокзалі перебувало близько чотирьох тисяч людей, жителі Донеччини, Луганщини та Харківщини, які чекали на евакуаційний потяг. Здебільшого жінки і діти", - йдеться у повідомленні.

Вже о 10:30 пролунав перший вибух - росіяни ударили по людях керованою ракетою 9М79-1, більш відому як "Точка У". Відомство нагадало про цинізм цього злочину, адже на своїй ракеті окупанти залишили напис російською "За дітей". У ЗСУ пообіцяли, що рано чи пізно окупанти постануть за свої злочини перед міжнародним судом.

На згадку про загиблих сьогодні на усіх залізничних вокзалах України оголосять хвилину мовчання о 10:30. Про це повідомляє "Укрзалізниця" у соціальній мережі Facebook.

Там нагадали про внесок, який зробили працівники залізниці для евакуації людей з Краматорська.

"За кілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими. Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження", - сказано у повідомленні.

Водночас шість місяців потому завдяки зусиллям українських воїнів рух поїздів до Краматорська було поновлено.

ООН визнала причетність РФ до злочину у Краматорську

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже тривала евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

Вже 18 березня 2023 року Організація Об'єднаних націй визнала причетність РФ до низки кривавих терактів, скоєних проти України. Зокрема, йдеться про удар по вокзалу у Краматорську, знищення авіацією драмтеатру у Маріуполі (16 березня 2022 року), а також про удар по ТЦ у Кременчуці (27 червня 2022 року).

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