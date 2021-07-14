Список повинен бути офіційно оновлений завтра

Посли Європейського Союзу розширили список третіх країн, з яких дозволено в'їзд. Обмеження запропонували скасувати для України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

"Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну в рекомендований список третіх країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки в ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що офіційно список оновлять 15 Липня. Раніше до переліку країн, з яких дозволено в'їзд, внесли Молдову, Вірменію та Азербайджан.

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Минулого разу список оновлювався 1 липня. Тоді "безпечними" були визнані Канада, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Йорданія, Косово, Молдова, Чорногорія, Катар і Саудівська Аравія.

Критерії для визначення "безпечних" країн включають епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність інформації про захворювання та її джерел. За вимогами ЄС, рівень захворювання повинен бути нижче 100 нових випадків за 14 днів на 100 000 населення.

Дане рішення може поширюватися на країни, які асоційовані з Шенгеном - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.

Українські сертифікати про вакцинацію

У травні МЗС України розпочало роботу над ув'язненням двостороння угода за визнанням національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Крім того, українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати 11 країн Європи.

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Автор: Анастасія Горбачова