Список третіх країн, громадянам яких дозволяють подорожувати до країн Євросоюзу, переглядається що два тижні. Україна щоразу опиняється поза переліком.

Українські дипломати співпрацюють з інституціями Європейського союзу у питанні включення України до списку країн, громадянам яких дозволять в'їзд через два тижні - в середині липня.

Про це в коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"У рекомендації Європейської комісії немає політики. Раз на два тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в'їзду на територію Євросоюзу", - зазначив Ніколенко.

Однак Україна щоразу опинялася поза цим списком.

За словами речника, відповідна рекомендація формується, зокрема, на основі чотирьох факторів:

коефіцієнт повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис. населення за попередні 14 днів,

кількість зроблених тестів за 7 днів,

кількість виявлених позитивних тестів,

наявність у країні небезпечних штамів коронавірусу, зокрема мутованих.

"Показники в Україні за період, коли Європейська комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму. Тут варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки зараз ми дедалі більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", - наголосив Ніколенко.

"Варто також розуміти, що рекомендація Європейської комісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов'язковою", - додав речник.

Він зазначив, що держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі.

Читайте такожВ Україні виявили перші випадки "індійського" штаму COVID-19 – Данілов"Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема, у питанні визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів", - сказав Ніколенко.

Подорожі до Євросоюзу: нові умови

У країнах Євросоюзу від сьогодні, 1 липня, запроваджуються цифрові COVID-сертифікати для спрощення подорожей в період пандемії коронавірусу.

Такі документи підтверджують, що особа була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту на коронавірус або одужала від коронавірусної хвороби.

В Україні 1 липня оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

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Автор: Віталій Саєнко