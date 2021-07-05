Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас висловив сподівання, що українські туристи цього року будуть відвідувати його країну.

Греція планує визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прес-конференції сьогодні у Києві.

"Багато українців відвідують Грецію як туристи. Я дуже сподіваюся, що і цього року (відвідають), оскільки ми визнаємо сертифікати COVID", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Греція офіційно відкрила кордони для туристів з України ще з 14 травня 2021 року.

Читайте такожСім країн Євросоюзу дозволили в'їзд мандрівникам, щепленим вакциною CoviShield - ЗМІТакож у травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

Відсьогодні українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».

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Автор: Леся Лещенко