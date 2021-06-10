Українці з 11 червня зможуть подорожувати в Угорщину з вітчизняними свідоцтвами про вакцинацію.

Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкриває кордони для українців з 11 червня.

Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.

За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.

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Свідоцтво про вакцинацію в Україні

У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей улітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

9 червня Європейський парламент остаточно дав "зелене світло" запровадженню цифрових COVID-сертифікатів для подорожей в умовах пандемії. Тепер цей законодавчий акт має схвалити Рада ЄС, а потім він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, щоб цифрові COVID-сертифікати стали чинними і почали використовуватися з 1 липня 2021 року.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко