Також Дмитро Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофодом взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, зустріч міністрів відбулась у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.

Глава української дипломатії запропонував його данському колезі укласти домовленість України та Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Кулеба також подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

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Глави МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.

Крім того, сторони приділили особливу увагу протидії втіленню геополітичного проекту "Північний потік – 2".

Визнання сертифікатів про вакцинацію

У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

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Автор: Вікторія Токарєва