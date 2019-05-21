Здорова альтернатива морю: унікальні цілющі джерела України

Україна славиться не тільки приголомшливими пейзажами, красивими водоспадами та унікальними озерами, але й цілющими та термальними джерелами. Вони подаровані нам самою природою і вже багато століть допомагають людям відновити свої сили та позбутися від недуг.

Золотий кран здоров'я в Косино

Лідером за кількістю термальних джерел в Україні є Закарпатський регіон. Найзнаменитішим комплексом ту вважають «Термальні води Косино». Знаходиться він на території старовинного дубового гаю у селі Косині Берегівського району, від якого рукою подати до кордону з Угорщиною.

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Ці термальні джерела за складом є унікальними не лише в Україні, а й в усій Європі, хіба що за винятком води у всесвітньо відомому санаторії в Угорщині «Гайдусобосло».

На території комплексу є кілька термальних басейнів, де температура води завжди сягає + 41-42° С. Видобувають її зі свердловин глибиною понад 1200 метрів!

Однак родзинкою комплексу є найбільший у світі термальний фонтан-басейн «Золотий кран здоров'я». Його діаметр - 46 метрів. Посередині чаші на висоті 16 метрів розташований дивовижний кран-ілюзія, з якого тече термальна сірководнева вода, збагачена киснем. Поруч з ним розташовані чотири незвичайних джакузі - гаряча вода ллється з гігантської чашки кави, п’ятиметрового пивного келиха і навіть пляшки вина. Цікаво, що вода в цих джакузі пахне відповідними напоями, її підфарбовують та додають натуральні ароматизатори.

Крім цього, на території комплексу знаходиться кілька видів саун (евкаліптова, трав'яна, угорська, хамам, римська баня, соляна лисяча нора і баня–панацея від «усіх напастей і хвороб»), великий басейн з прісною водою, а також масажні кабінети і кімнати відпочинку, так що повноцінна релаксація гарантується.

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Вхід на територію коштує 450 гривень за три години, плюс оренда за шафку – 50 грн. Для інвалідів І групи, учасникам АТО та пенсіонерам за наявності пенсійного посвідчення - 300 гривень. Більш детально про тарифи «Термальні води Косино» дивіться за посиланням.

Що лікує: води добре підходять для лікування захворювань опорно-рухового апарату, наслідків травм кісток та м'язів, хвороб шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних, нервових та шкірних захворювань, а також є ефективним у виведенні солів з нирок.

Як дістатися: спочатку потрібно дістатися до Ужгорода потягом з Києва, Львова чи інших міст. Квиток на потяг «Київ-Ужгород» наразі коштує близько 528 грн (купе) в один бік. Далі з Ужгорода до Косино курсують автобуси – ціна квитка близько 70 грн в один бік. Також можна доїхати електропоїздами приміського сполучення, які курсують регіоном. Якщо їхати на власному автомобілі то потрібно рухатися трасою Київ-Чоп, далі в Мукачево повернути на кільці в сторону замку Паланок і рухатися весь час прямо до селища Яноші. У центрі селища на перехресті слід повернути направо, і кілометрів через 10-15 зліва побачите комплекс Косино.

Мертве море українського Закарпаття

Насправді згадка про море у Солотвино – це не фантазія. За легендами, колись, дуже давно в цій місцевості котило свої хвилі безкрайнє море. Сьогодні ж тут залишився ланцюг з озер, найбільше з яких – озеро Кунігунда. Його площа становить 800 квадратних метрів, а глибина - вісім метрів. Вода в ньому настільки солона, що виштовхує тебе на поверхню, як поплавок.

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Вчені кажуть, що мінералізація води в озері нічим не поступається відомому Мертвому морю. Однак після прийому соляних ванн не поспішайте додому, адже попереду ще грязьові обгортання. Не соромтеся намазатися нею з голови до ніг. Кажуть, вона надзвичайно сприятливо впливає на шкіру.

Крім купання в соляній воді та обгортанням грязями, Солотвино ще славиться своїми соляними шахтами. Вони розташовані на трьохсотметровій глибині. Люди, які хворіють на туберкульоз, астму або алергію, приїжджають в Солотвино, аби відчути на собі мікроклімат соляної шахти. Кажуть, перебування в підземному санаторії не лише виліковує хвороби, а й подовжує життя, адже повітря тут практично стерильне, зовсім немає патогенної мікрофлори.

Вибір місць для відпочинку тут величезний. Береги буквально усіяні величезною кількістю санаторіїв, профілакторіїв і готелів. У літній час до них додається ще і можливість зупиниться на нічліг в наметі.

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Що лікує: допомагає нормалізувати роботу серцево-судинної, нервової системи, позбавляє від алергії та шкірних проблем. Соляні шахти допомагають в лікуванні туберкульозу та астми.

Як дістатися: Солотвино розташоване в 250 км від Львова і в 150 км від Ужгорода. Якщо їхати на власному автомобілі, то потрібно рухатися трасою Львів - Мукачево - Рахів (Н 09) до Солотвино. Також можна їхати потягом з Києва або Львова. Наприклад на потяг «Київ-Ужгород» квиток коштує 528 грн (купе) в один бік. Від Ужгорода кілька разів на день ходять маршрутки в Солотвино. Ціна квитка близько 170 грн в один бік. Також можна дістатися в Солотвино з Мукачева. Ціна квитка близько 140 грн в один бік.

Як варіант, потяг 601Л доставить вас зі Львова чи Ужгорода в районний центр Тячів. Їхати недовго. Якщо сісти на нічний поїзд, на місці будете близько 8 години ранку. Ціна квитка Львів-Тячів (плацкарт) 132 грн в один бік. Від райцентру до Солотвино - 26 км і постійно курсують рейсові автобуси.

«Гарячий ключ» Херсонщини

В п'ятнадцяти кілометрах від відомого курортного села Залізний Порт, що на Херсонщині, розташувався цілющий гейзер «Гарячий ключ». Останнім часом він стає все більше популярним.

Уявіть собі посеред степу розташовані кілька будиночків, обгороджених дерев'яним парканом. Платиш 40 грн і заходиш в басейн під відкритим небом. Від води йде пара, а колір нагадує добре розведений какао з молоком. Буро-коричневий колір води дуже насичений йодом, тому купальники краще брати з собою старі, бо можуть пофарбуватися.

Гейзер складається з трьох купалень, в одній з яких б'є джерело з температурою води до +80 градусів, в другу уже перетікає трохи охолоджена вода, а в третьому знаходиться лікувальна грязь. Вважається, що за складом мінералів у цього гейзера немає аналогів в Європі. Тому, якщо вас не лякають так звані спартанські умови, можете сміливо їхати за хорошим настроєм та оздоровленням.

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Що лікує: захворювання щитовидної залози, дихальних шляхів, суглобів, шлунково-кишкового тракту, нервової системи та проблеми зі шкірою.

Як дістатися: гейзер знаходиться в селі Облоі, це за 15 км від приморського курорту Залізний Порт в Херсонській області. Маршрутки курсують постійно. Ціна квитка за відрізок «Залізний Порт – Облоі» становить близько 20 грн в один бік. Також можна їхати від Херсона – відстань до села 100 км. Ціна автобусного квитка в одну сторону складає близько 100 грн. Якщо їхати потягом «Київ – Херсон», ціна квитка в один бік коштує 155 грн (плацкарт). Їхати недовго - якщо сісти на нічний поїзд, на місці будете близько 6 години ранку.

Цілющі води Феофанії

На самій околиці Києва знаходиться красиве місце - парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва «Феофанія». Тут прокладена паломницька стежка, яка веде до чудотворних джерел, занурившись в які можна позбутися цілої низки недуг.

Любителі незвичайних відчуттів, віруючі та ті, хто просто хоче оздоровитися приходять у Феофанію, щоб зануритися у купіль з цілющою водою. Це невеличка (2х3 метри) яма обгороджена дерев’яними бортами. Всередині - чудодійна вода, температура якої влітку не більше +8 градусів, а взимку не опускається нижче +4. Кажуть, якщо символічно, тричі, зануритися у воду з головою - всі хвороби відступлять на цілий рік.

Тому, якщо немає можливості вибратися подалі від домівки, феофанські води – доволі непогана альтернатива. До того ж, крім цілющих джерел у парку «Феофанія» розташовані безліч затишних альтанок, лавок, вишуканих фонтанів та клумб з декоративними квітами, які подарують вам гарний настрій.

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Вартість квитків в парк доволі символічна: дорослий квиток на цілий день коштує 20 грн, дитячий (від 7 років) - 5 грн.

Що лікує: позбавляє від простудних захворювань і проблем зі шкірою.

Як дістатися: від метро «Либідська» потрібно доїхати тролейбусом №11 або маршрутними таксі №172 чи №159 до зупинки «Заболотного», а далі пройти пішки. На машині на саму територію парку заїхати не можна, але біля входу передбачена парковка.

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Який би відпочинок не вибрали – в Україні чи за кордоном – ми бажаємо вам гарно провести відпустку і сподіваємося, що наші поради вам були корисні! Гарних емоцій та приємного відпочинку!

Юлія Корнійчук