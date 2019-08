Інша Туреччина: від параглайдінгу до неймовірних Instagram-місць регіону Даламан

Прекрасні острови, мальовничі бухти, блакитні лагуни, що потопають у зелені гір, ресторанчики зі свіжою рибою, хвойний мед, чепурні пляжі з гігантськими черепахами Карета, знайомство з висіченими в горах древніми гробницями, центр світового параглайдингу, екскурсії на грецький острів Родос - це далеко не все, що можна знайти в одному невеликому, але такому різноманітному турецькому регіоні під назвою Даламан.

Цього разу ми з сім’єю відправилися вивчати невеличке селище Олюденіз, розташоване на стику двох морів - Середземного і Егейського. До речі, у цю поїздку ми вперше взяли з собою маленьку дитину, про особливості такого сімейного відпочинку можна почитати в окремому матеріалі УНІАН.Туризм.

У перекладі з турецького Олюденіз означає «мертве море». Проте з ізраїльським Мертвим морем це місце не має нічого спільного. Розташоване селище недалеко від міста Фетхіє і по праву вважається перлиною Егейського регіону. Тут море має властивість змінювати колір від бірюзового до фіолетового. А навколо нього - стрункі сосни і чисті пляжі, які дуже популярні серед любителів красивих фото.

І полетіли – головна «фішка» Олюденізу

Олюденіз - один з центрів європейського параглайдингу. У будь-який час дня, якщо підняти голову до неба, завжди можна побачити над собою з десяток різнокольорових куполів парапланів, які, як величезні метелики, планують над морем і селищем.

Побувати в цьому розкішному місці та не випробувати на власному досвіді, що таке політ на параплані з висоти майже 2000 метрів – це була б не я.

Заради польотів на параплані сюди приїжджають туристи не тільки з усієї Туреччини та Європи, а й інших континентів.

Всі стрибки стартують з вершини гори Бабадаг близько 2000 м над рівнем моря, до якої, з Олюденіза регулярно курсують маршрутки. Дорога дуже хвиляста і не дуже широка, вона по краю обриву веде нас до вершини. Чим вище ми піднімалися, тим обширнішими і різноманітнішими ставали краєвиди.

І, здавалося б, вражень вже досить, але ні, на вершині нас чекали неймовірні, захоплюючі пейзажі. Тому, якщо навіть параглайдінг не входить у ваші плани, все одно підніміться на вершину і просто помилуйтеся казковими пейзажами Олюденіза. Ватяними ногами розгулюючи по «новій» землі на мить забуваєш, що в руках є фотоапарат, бо від такої краси дух захоплює.

Стрибки здійснюються в тандемі з інструкторами, тож ніякого досвіду не потрібно. Парапланами керують досвідчені пілоти, вони ж і знімають стрибок на камеру. Від мене вимагалося тільки одне: «побігла, підняла ноги, полетіли». Політ триває 30 хвилин, де ви насолоджуєтеся приголомшливими краєвидами. Сезон параглайдингу в Олюденізі триває з квітня по жовтень. Саме в цей час тут найбільш сприятливі погодні умови, щоб здійснювати безпечні польоти.

Вартість такого польоту в середньому коштує 100 доларів (все залежить від обраної компанії, сезону і ваших умінь торгуватися). Фото та відео - від 30 доларів додатково. Ось кілька компаній з хорошою репутацією: SkySport, Gravity, Infinity. Всі офіси розташовані вздовж пляжу, купити стрибок можна також в будь-якому агентстві Олюденіза.

Пляжний відпочинок в Олюденізі

Першим нашим місцем дислокації, не рахуючи готель, був місцевий пляж Бельджекіз з розкішним кольором моря і абсолютно чистою водою. Навіть якщо запливати дуже далеко, здається, що дно можна дістати рукою. У цей день були хвилі, які накривали нас з головою, однак це нам навіть більше сподобалось, бо ми веселилися як діти. Вхід в воду - велика галька, тому трохи важкувато заходити і вибиратися з води, але якщо у вас є «аквашузи», то це не проблема. У них ми відмінно весь відпочинок проплавали, а потім ще гуляли уздовж пляжу.

Вхід на пляж безкоштовний. Цікаво, що жоден із готелів курорту не має на Бельджекіз власної ділянки. Тому можна спокійно прийти та розташуватися зі своїми пляжними приладдям на будь-якому вільному місці. Бажаючі можуть орендувати пляжні парасольки (15 лір – 67 грн) та лежаки (ще 15 лір). Пляж обладнаний всім необхідним для комфортного відпочинку: є душі, туалети і роздягальні.

Наступним місцем нашої подорожі був Національний заповідник Блакитна лагуна. Це те місце, яке розтиражоване на всіх постерах і путівниках Туреччини. Вхід на територію платний (7 лір – близько 31 грн), але квиток діє цілий день. Тому можна спокійно поїхати в готель на обід, а потім знову повернутися на пляж.

Там ми насолоджувалися красою місцевої природи і робили далекі запливи в пошуках цікавого підводного світу. Взявши з собою маски для плавання, ми й уявити не могли, що нам пощастить поплавати з черепахами, порозглядати морських їжаків та поспостерігати за зграями різноманітних риб.

І ось настав день коли ми запланували поїхати в подорож на кораблі. Це була екскурсія 6 островів. Всі кораблі відправляються в подорож щоденно о 10:00 і повертають вас в готель близько 18:00. Програма в усіх однакова: зупинка для обіду в мальовничому місці та шість зупинок для купання на пляжі.

Одна із висадок була в знаменитій Долині метеликів, де ви, мабуть, подумали мають літати метелики, однак їх там немає. Проте є кришталева вода та казкові пейзажі. Трохи поплававши, ми завантажилися назад на корабель і вирушили до інших місць відпочинку та купання!

Враження від Олюденіза

Взагалі, цей курорт призначений для сімейного відпочинку. Галасливих нічних дискотек і розваг тут не так багато, за цим краще їхати відпочивати в Мармарис. А для відпочинку з дітьми тут ідеально підходять пляжі (хоча спеціальне взуття для плавання тут не буде зайвим), хвилі бувають вкрай рідко, море тепле і вхід поступовий.

Цікаво, що в цьому регіоні найбільше відпочиває туристів з Англії, близько 80% усіх відпочиваючих. Їх тут настільки багато, що відбуваються дивні речі, яких не побачити, наприклад, в Стамбулі чи в Мармарисі. Ціни майже в усіх магазинах, ресторанах та інших закладах вказані у фунтах.

Всі заклади пропонують свої послуги англійською: організатори турів, салони краси, магазини одягу. Тут навіть є окремий pork shop, який продає продукти зі свинини, що в Туреччині є дивним. Персонал готелів розмовляє з британським акцентом. І навіть водії маршруток, можуть сказати англійською "Where are you going? Do you need to go to Ölüdeniz? Please, pay in cash. Five liras, please". Тому, якщо хочете відпочити від галасливих російських відпочивальників, то вам саме сюди.

Р.s: Від себе можу сказати лише одне: я рекомендую хоча б раз в житті приїхати в Олюденіз. Це інша, унікальна і заповідна Туреччина. Такого дивовижного кольору моря, пляжів, неба і гір ви не побачите ніде. Якби мене привезли сюди з закритими очима, а потім показали все це, то я вирішила б, що я на якихось дуже далеких екзотичних островах! Тут все по-іншому, адже це справжній розкішний курорт.

Юлія Корнійчук