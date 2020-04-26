Туризм після карантину. Куди поїхати українцям, спраглим за мандрівками

Жоден туристичний агент, який має дрібку совісті, прямо зараз не візьметься рекомендувати вам бронювати якийсь готель чи купляти якийсь тур. І по Україні, і за кордон. Адже самі турфірми, можливо, не раніше, ніж під кінець травня почнуть хоча б поверхнево орієнтуватися у ситуації з готелями, пляжами, екскурсіями і загалом дозвіллям.

«Ми спілкуємося з готелями. Вони самі не розуміють, який буде сезон. Після, скажімо, 15 березня бронювання дуже сильно впали і рухаються до нуля», - розповідає директор туристичної компанії Олег Кулик.

Тож, за його словами, у найближчий місяць, на жаль, планувати будь-що – даремно.

«Я сподіваюся, декілька тижнів, і будуть вироблені правила нового життя в готелях і в аеропортах, та й взагалі в переміщенні», - розповідає президент Української Асоціації туристичних агентств Антон Рудичк.

І нехай вас не збиває з пантелику те, що досі пропонують сайти туристичних фірм. «Я спеціально переглянув їх мандрівний асортимент. Враження: наче хоч завтра можна без проблем чкурнути до Єгипетських пірамід чи на узбережжя Чорногорії», - зауважує кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Орляк.

Втім, директор туристичної компанії Олег Кулик підкреслює: можна забронювати все, що завгодно, якщо це доступно для бронювання. Але питання: коли все насправді полетить. Цього не знає ніхто.

Як, до речі, ніхто не знає, скільки це точно коштуватиме.

Наразі фахівці кажуть: майже точно цього літа не слід розраховувати на популярні країни Євросоюзу. Приміром, ТОПові серед українських відпочивальників Іспанія та Італія майже 100-відсотків будуть закриті. Під величезним знаком запитання часто відвідувані Греція та Португалія. Там саме думають, чи відкриватися для туристів. Але якщо навіть так, то коли це трапиться? І чи пускатимуть туди українців? Одні знаки запитання.

Турагентства пробують заспокоїти і себе, і відпочивальника. «Куди полетить український турист, - це вторинне від того, які країни будуть приймати. Я думаю, що традиційно улюблені наші країни дуже швидко почнуть приймати туристів. Це, в першу чергу, Єгипет, Туреччина», - зауважує Антон Рудичк.

За словами Олега Кулика, всі сподіваються, що перші літаки полетять «в середині чи другій половині літа».

Втім, все це хоч і виглядає реалістично, але є здогадками. Туроператори впевнені в одному: якщо всі інші туристичні країни свої кордони триматимуть на замку, а Туреччина та Єгипет - ні, то місця там вистачить усім. Але! Навіть якщо пустять туди туриста, чи не доведеться йому відчувати там себе наче в обсервації, а не на повноцінному курорті?

«Розглядається варіант запуску літаків з пустим середнім сидінням у вузькофлюзеляжних середньомагістральних літаків. По суті, вони всі стають одразу бізнес-класами. Приємно для перельоту, але мінус третина виручки для авіакомпанії, яка буде це компенсувати, швидше за все, ціною на квиток… В готелях йде розмова про те, щоб замінити улюблене і досить демократичне харчування олл-інклюзів на сервісне обслуговування і обслуговування в номерах. А це, знову ж таки, означає подорожчання сервісу», - каже Антон Рудичк.

Тож спраглому на відпочинок українцю треба мати на це літо план «Б». Альтернатива закордонним мандрівкам – мандрівки по Україні. Однак тут для туриста існує кілька перешкод.

Перша – українські дороги. Точніше, їх відсутність. «Причому, наче спеціально саме до туристичних місць», - зауважує кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Орляк.

Наприклад, останні 20 км до райського Білого озера на Рівненщині – пекельні! Дорога просто вбита. Аналогічний шлях до від Кам'янця-Подільського до вражаючої перлини Подільських Товтрів - Бакотської затоки. Або прекрасна альтернатива Львову – Чернівці – справжнє місто вбитих доріг. А до легендарного озера Синевир у серці Карпат варто закласти кілька годин лише для того, щоб подолати 75 кілометрів…

Та насправді розбиті дороги навряд відлякають українців шукати цього літа відпочинок хоча б в межах країни. Особливо, якщо туристична закордонщина буде на замку. І тут мандрівники стикнуться с другою проблемою вітчизняної туристичної галузі – цінами.

«Я думаю, що відсотків, мінімум, 50 українців, які планували відпочинок, все одно кудись поїдуть. Готелі в очікуванні більшого попиту. Цілком може бути, що вони справді будуть заповнені. І, на жаль, деякі з них піднімуть ціни. Непропорційно до покращення якості», - каже Олег Кулик.

На сьогодні морські Одещина та Миколаївщина сподіваються, що відпочивальники потягнуться приблизно із середини липня. «Ми очікуємо, що попит з’явиться і ціни почнуть рости. Але, у будь-якому разі, ціни навряд дійдуть до минулорічного рівня», - вважає засновник керуючої компанії мережі готелів Олексій Пеклун.

Втім, туристи поки що нічого не бронюють. Аналогічна ситуація з Карпатами. «Немає жодної броні на ціле літо», - бідкається власник садиби Ігор Крайній.

Лише на Азовському узбережжі - супер оптимісти. Кореспондент ТСН.Тиждень Яків Носков розповідає, що готелі преміум-класу у Бердянську заброньовані вже на 50%.

«Ми спробували з розумінням поставитись до ситуації. Тому не подорожчали у порівнянні з минулим сезоном. Лишились на рівні тих цін, які були торік», - розповідає директор готельного комплексу Олександр Шевченко.

Тож, що робити з літнім відпочинком? Не гадайте на кавовій гущі, а запам’ятайте кілька простих речей.

По-перше, дочекайтеся дати точного кінця карантину перш, ніж будувати хоч якісь плани на відпочинок. Особливо щодо закордону. Знайте: турфірми не повернуть вам кошти за путівку, якою ви можете ніколи й не скористатися.

По-друге, навіть якщо закордонний туризм цього літа частково запрацює, у вас, під час в'їзду на територію чужої держави, ймовірно, можуть вимагати спеціальні підтвердження, що ви не хворі на коронавірус. Принаймні, про це зараз серйозно йде мова між урядами.

По-третє, відпочинок в Україні справді може бути рятівною панацеєю. Навіть попри наші дороги...

І останнє - найбюджетнішим напрямком фахівці прогнозують Азовське узбережжя. А найкомфортшіним, коли ціна хоч якось відповідатиме обслуговуванню, - Карпати. Плюс Карпат буде й у тому, що в горах точно більше шансів тримати соціальну дистанцію, якщо цього вимагатимуть антивірусні правила навіть після карантину.

Андрій Орляк, Роман Сизченко