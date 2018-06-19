Новорічний стіл подорожчав на чверть

Новорічний стіл-2012 може бути значно цікавішим, ніж минулого разу. Рік Кролика традиційно був небагатий на м’ясні й рибні закуски. Дракон же – істота практично всеїдна, враховуючи його можливе походження від динозавра. Він не гребує і різною зеленню, але найбільше любить м’ясо й рибу. Колись живі дракони (якщо вони існували) періодично харчувалися людьми, але основний їхній раціон все ж становили великі звірі. Тому на новорічному столі будуть особливо доречні страви з м’яса різних тварин, і чим більше, тим краще.

Дракон з повагою поставиться і до смаженого курчати, і до апетитного індика. Але найбільше в наступному році будуть радіти шанувальники сироїдства (споживання сирих продуктів). Якщо ви любите суші, сашимі або просто сире м’ясо й рибу, то ви своїми уподобаннями особливо порадуєте дракона, який теж все волів вживати в сирому вигляді.

Вважається, що 2012-й – рік чорного водяного дракона (насправді цього разу він у Китаї настане не 1-го, а 23-го січня). А ці істоти, живучи у водоймах, буцімто харчувалися рибою. Тому будь-яка риба на столі буде доречна. Ідеально підійшла б слабкосолона риба або майже сира, витримана протягом години в маринаді з горілки…

Так каже модна нині китайська традиція, з якою, звісно, можна посперечатися, зокрема з огляду на те, що зустріч Нового року за сучасним календарем відбувається під час православного посту. Ми ж маємо власні звичаї та звички, як і власні традиційні страви, без яких не обходиться новорічне святкування.

ШАМПАНСЬКЕ ТА «ОЛІВ’Є»

Вінничани уже починають планувати свої новорічні свята й підраховувати витрати на влаштування новорічного застілля. Цього року ціни будуть дещо вищими, ніж торік, тому святкувати, мабуть, доведеться скромніше. Дослідження продуктового ринку показують, що новорічний стіл подорожчає на чверть.



Пляшка шампанського, салат «олів’є», оселедець під шубою – протягом кількох останнях десятиліть це основний набір для зустрічі Нового року в сімейному колі. Інші страви залежать від фантазії господині та товщини гаманця.

Починаючи із двадцятих чисел грудня можна очікувати зростання цін на яйця, м'ясо, печериці (шампіньйони) та алкоголь. Так, вартість яєць збільшиться приблизно на 30%. Це плюс ще 3 гривні з десятка порівняно нинішньою ціною. А ось на домашні яєчка вона узагалі підскочить удвічі. Домашні яйця вже коштують подекуди близько 25 гривень, магазинні чи базарні з птахокомбінатів – 9-12 грн. М'ясо коштує 40-45 гривень, якщо воно і додасть у ціні, то лише кілька гривень. Принаймні, у роздрібних мережах. Там воно коштуватиме в середньому на 5% дорожче, ніж нині. У минулому році коштувало до 40 гривень за кіло. Продавці кажуть, що багато м’яса зараз не купують, беруть кілограм-два.

Ціни на крупи до Нового року, очевидно, не піднімуться. Має сезонний попит кутя, тобто спеціально підготовлена пшениця, вона коштує по 3 гривні за кілограм.

Продавець одного з вінницьких ринків каже: «За кілька днів до Нового року ціни піднімуться на кілька гривень. Купувати зараз стали менше. От приходить покупець, купує щось, і якщо пропонуєш на грам 100-200 більше, скаржиться, що немає грошей.»

А от на ринках ціни зростуть на 15-20%. Алкогольні напої теж можуть подорожчати, особливо вина. Бо ж на них пропонують до Нового року підвищити акцизний збір. Уже традиційно напередодні свят можуть необґрунтовано збільшитися ціни на огірки, помідори та печериці. Вартість залежатиме від попиту.

Отже, за приблизними підрахунками, середньостатистична новорічна вечеря-2012 на шістьох осіб, порівняно з минулим роком, подорожчала на 80 гривень - з 820 до 900 грн.

Найбільше за 2011 рік подорожчало м'ясо (крім свинини), риба і морепродукти. Приблизно на тому ж рівні залишилися ціни на масло, сир і алкоголь. Традиційний новорічний напій - «Радянське» шампанське буде коштувати від 25 грн за пляшку (воно навіть трохи подешевшало – цікаво, чи не відбилось це на якості?).

Через хороший врожай подешевшали вітчизняні овочі, тому знизилася вартість салату «олів'є», який є традиційною стравою на Новий рік.

Фруктово-овочевий набір піднявся в ціні за рахунок імпортних фруктів, які подорожчали (ананаси, ківі, апельсини). Хоча деякі фрукти коштують стільки ж, як у минулому році: мандарини – 12-15 гривень, банани – 10-12 гривень, виноград – близько 25 гривень.

НОВИЙ РІК У РЕСТОРАНІ

Хто не любить готувати, має змогу зустрічати Новий рік у ресторанах і нічних клубах. Так, наприклад, в одному з вінницьких ресторанів новорічне свято обійдеться в середньому по 250 гривень з людини. За цю суму обіцяють добре нагодувати (на вибір будуть запропоновані гарячі страви - м'ясні чи рибні, буде кілька холодних закусок, салатів, спиртне тощо). Також у цьому закладі передбачається новорічна розважальна програма з Дідом Морозом та Снігуронькою.

Дорожче коштуватиме похід до популярного нічного клубу на новорічну «тусовку». Так, наприклад, зараз один з престижних клубів пропонує зустріти Новий рік за 1200 гривень з людини (враховуючи місце за столиком і меню). Інший популярний клуб обіцяє захоплюючу шоу-програму. Вартість - від 800 гривень.

Отже, вибір досить широкий. Однак, щоб свято не виявилося зіпсованим, слід пам'ятати про декілька моментів. По-перше, потрібно не тільки уточнити програму святкування і вартість, а й детальніше розпитати про новорічне меню, а також про те, що і в яких кількостях входить у прейскурант.

Роблячи передоплату, варто докладно розпитати адміністратора про спиртні напої. Часто буває, що до вартості входить лише одна пляшка шампанського, а все інше доведеться замовляти за додаткову плату, причому за особливим новорічним тарифом.

Виглядає так, що незважаючи на кризу, українці готові витратити на новорічні свята більше грошей, ніж торік. Так, згідно з дослідженням аудиторської компанії «Делойт», цього року «середній» українець планує витратити на Новий рік та Різдво близько 3665 гривень (331 євро), що практично на чверть більше, ніж торік. Тоді бюджет зимових святкових канікул становив 2970 грн.

Про те, що готуватимуть та скільки планують витратити на новорічне застілля, ми запитали у трьох вінницьких господинь.

Людмила, 34 роки, офіціант: «Буду готувати два салати. Купимо шампанське, вино, торт. Нарізку буду класти на стіл. У мене в сім’ї хлопці люблять м’ясо, тому обов’язково м’ясні страви готуватиму. Думаю, що новорічний стіл цього року нам обійдеться близько 600 гривень».

Любов, 50 років, учителька: «Ми з чоловіком будем зустрічати Новий рік удвох, тому багато готувати не буду. Качку домашню зарубаємо, куплю шматок твердого сиру, шматок ковбаси, шампанське, компот відкриємо. Думаю, що витрати будуть менше ста гривень.»

Наталя, 32 роки, бухгалтер: «Чоловік буде робити буженину. Я зроблю «олів’є», холодне, м'ясо по-французьки. Дитині зварю розсольник. Ще у нас буде салат з кальмарів, картопля, м’ясний рулет, будерброди з червоною ікрою... Це обійдеться десь у 1000 гривень, не враховуючи спиртного.»

