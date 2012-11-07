В крадіжці 4800 гривень звинуватили колишню засуджену
11:20, 07 листопада 2012Вінниця
0 0
Поцупила з квартири
6 листопада до Вінницького МВ міліції з заявою звернувся 52-річна вінничанка, про те, що цього ж дня в її квартирі з сумочки викрадено гроші в сумі 4800 грн.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Працівники міліції "за гарячими слідами" за підозрою у вчинені даного злочину затримали 50-річну раніше судиму, жительку міста Вінниця.
Викрадені кошти частково вилучено. В діях зловмисниці вбачаються ознаки злочину, передбачені ч1. ст. 185 КК України.
Всього минулої доби за підозрою у скоєнні крадіжок затримано 7 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter