В крадіжці 4800 гривень звинуватили колишню засуджену

6 листопада до Вінницького МВ міліції з заявою звернувся 52-річна вінничанка, про те, що цього ж дня в її квартирі з сумочки викрадено гроші в сумі 4800 грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції "за гарячими слідами" за підозрою у вчинені даного злочину затримали 50-річну раніше судиму, жительку міста Вінниця.

Викрадені кошти частково вилучено. В діях зловмисниці вбачаються ознаки злочину, передбачені ч1. ст. 185 КК України.

Всього минулої доби за підозрою у скоєнні крадіжок затримано 7 осіб.