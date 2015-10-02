Стало відомо, про що домовилися Порошенко і Олланд на зустрічі у Парижі

16:14, 02 жовтня 2015
Політика
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Президенти України та Франції Петро Порошенко і Франсуа Олланд домовилися про проведення українсько-французького інвестиційного форуму у листопаді цього року та скоординували позиції перед переговорами у «нормандському форматі».

Порошенко прибыл в Париж / REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося на зустрічі в Парижі

«Стосунки України та Франції перебувають на найвищому рівні за часи незалежності», – наголосив Порошенко.

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Співрозмовники обговорили ситуацію в окупованих Донбасі і Криму та скоординували позиції перед переговорами у «нормандському форматі».

Порошенко та Олланд відзначили необхідність реформування Ради Безпеки ООН.

Співрозмовники обговорили питання безвізового режиму для українців.

Порошенко запросив Олланда відвідати Україну з офіційним візитом. Запрошення було прийняте.

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