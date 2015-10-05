Україна передала місії ОБСЄ дані про озброєння, яке відводиться в Луганській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Сьогодні починається виконання чергового етапу Мінських угод – відведення озброєння калібром менше 100 мм в Луганській області, яке проходить на відстані 15 км від лінії розмежування. Українська сторона вже передала списки озброєння і військової техніки місії ОБСЄ. В рамках першого етапу українські військові відведуть танки Т-64 і Т-72, протитанкові гармати Д-48 і Д-44 калібру 85 мм і 82-міліметрові міномети", - сказав Лисенко.

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За його словами, дані про номери техніки, маршрути її виведення і місця дислокації передані представникам ОБСЄ.

Лисенко нагадав, що в Донецькій області відведення зброї почнеться через 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, лідери «нормандської четвірки» на зустрічі 2 жовтня в Парижі досягли домовленості, що процес відведення легкого озброєння на Донбасі триватиме 41 добу.