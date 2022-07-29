Бійців "Інтернаціонального легіону", яких схопили окупанти, перекидають в "ДНР" і "ЛНР", щоб незаконно судити їх, як найманців.

Військовополонених з "Інтернаціонального легіону" окупанти переміщують на Донбас. Це робиться для незаконного суду над ними в так званих "ДНР" і "ЛНР", а також для винесення вироку у вигляді смертної кари.

Такою інформацією в розмові з 24 каналом поділився спікер "Інтернаціонального легіону" Дам'єн Магру.

"Є теорія, що це роблять для того, щоб їм могли оголосити смертну кару. І це дуже турбує — що військових перевозять проти їхньої волі в інший регіон. Але це військовий злочин", — повідомив Магру.

За словами спікера, зараз стало складно визначити, де знаходяться іноземні полонені, і як до них ставляться. Українська сторона всіляко намагається повернути легіонерів, які опинилися в руках окупантів. Робота в цьому напрямку ведеться на рівні вищого керівництва країни.

"Мене найбільше хвилює не робота над процедурами обміну, тому що я впевнений, що чиновники роблять для цього все необхідне. А мене найбільше хвилює питання про статус цих військовополонених іноземців", — продовжив Магру.

Спікер нагадав, що в так званих "ДНР" і "ЛНР" проводяться незаконні "засідання", де військовополонених судять як найманців і засуджують до смертної кари. Це серйозне порушення Женевських конвенцій і принципів міжнародного права.

"Ми бачимо, що Росія не ставиться добре до наших військовополонених іноземців, і про це повідомлялося ще на початку війни. Але ця позиція Росії по відношенню до іноземних бійців незаконна", — підсумував Магру.

Смертна кара іноземних військовополонених: що відомо

На початку червня в "ДНР" засудили до смертної кари трьох іноземців, які захищали Україну в лавах ЗСУ. Їх звуть Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім. Перші двоє — британці, а третій — марокканець.

Згідно із заявами росЗМІ, Піннера і Есліна взяли в полон при облозі Маріуполя в середині квітня, а Брагіма — 12 березня у Волновасі. Кожного з іноземців звинувачують у найманській діяльності, хоча всі вони служили в ЗСУ на законних підставах.

За аналогічними статтями в "ДНР" збираються судити ще двох британців: волонтера Ділана Хілі і воїна "Інтернаціонального легіону" Ендрю Хілла. Російські пропагандисти повідомляли, що їх схопили в Маріуполі і Миколаївській області.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали Україну від окупантів. Вона підкреслила, що до них повинні ставитися, як до військовополонених. Тим часом в РФ запропонували Британії вести діалог з "ДНР" для звільнення своїх громадян.

В кінці червня Ейден Еслін по телефону попередив близьких, що його чекає розстріл. Окупанти заявили йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати страти.

Окупаційна адміністрація "ДНР" на початку липня скасувала мораторій на смертний вирок. Після цього лідер бойовиків Денис Пушилін заявив, що військовополонених іноземців розстріляють.

Вас також можуть зацікавити новини: