Громадянин Британії останні роки був парамедиком в "Азові".

В полон до бойовиків "ДНР" потрапив громадянин Британії Джон Хардінг. Він з 2018 року був парамедиком у лавах полку "Азов".

Про це стало відомо з відео окупантів, повідомляє BBC.

Хардінг, якому за 50 років, в "інтерв'ю" окупантам звернувся до прем'єра Британії з проханням про допомогу. Медик заявив, що йому загрожує смертна кара.

Його сім'я і друзі підтвердили виданню, що на відео дійсно Хардінг. З ними тримають зв'язок представники МЗС Британії.

Хардінг, ймовірно, потрапив у полон у травні разом з іншими бійцями "Азова". У попередньому інтерв'ю BBC перед повномасштабною війною він розповідав, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика і таким чином підтримати українців у їхній боротьбі.

Як повідомляв УНІАН, у так у "ДНР" помер полонений громадянин Великоъ Британії - професійний військовий Пол Урі. Бойовики повідомили, що причиною загибелі стали "хвороби і стрес". МЗС Великої Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрія Келіна.

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