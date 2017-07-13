"Ваших синів або поховають, або посадять": Жемчугов звернувся до матерів російських військових (відео)

Колишній військовополонений, герой України Володимир Жемчугов, який провів в полоні бойовиків "ЛНР" майже рік, звернувся до матері затриманого в Луганській області російського єфрейтора Віктора Агєєва.

Звернення Жемчугова записала на камеру журналістка російської "Новой газеты" ще 7 липня, проте сам Жемчугов опублікував його на своїй сторінці в Фейсбуці тільки сьогодні, передає ТСН.

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Спочатку він розповідає передісторію, як потрапив в полон бойовиків і провів там десять місяців, описуючи жахливі умови, в яких його тримали. При цьому він запевняє матір Агєєва, що з її сином нічого подібного не трапиться і йому пощастить залишитися живим і не скаліченим.

"Я хочу сказати, що тепер ви можете не переживати, з вашим сином все буде нормально, принаймні, він буде здоровий, живий і не отримає поранень на війні. Йому це не загрожує [...] Там, де він сидить, в українській в'язниці, до нього ставляться нормально, ви можете написати йому листа, відправити передачу ", - говорить Жемчугов.

У зверненні він також розповідає, що варто вкласти в передачу, щоб її син почувався добре. Також звертає увагу матері затриманого росіянина на те, що консерви краще не передавати і ділиться досвідом, звідки він це знає.

"Звідки я знаю добре тюремні правила - бо 10 місяців тому я був звільнений з луганської російсько-сепаратистської в'язниці [...] Я був поранений, потрапив у полон, мене лікували в луганській лікарні, мені ампутували руки, у мене були множинні осколкові поранення по всьому тілу, пошкоджено багато органів, втратив зір. Мене лікували тільки для того, щоб потім допитувати ", - згадує Жемчугов

"Після лікування мене відправили до Луганської в'язниці, де я перебував з кримінальними в'язнями в антисанітарних умовах. У мене не було нічого. Мені дали тільки смердючий старий матрац і порвану смердючу подушку. Коли перший волонтер приніс їжу і почав накладати кашу, у мене не було навіть тарілки, щоб взяти їжу. У мене на тілі були гнійні рани, і я щоранку стукав у двері і говорив охоронцям, щоб мене показали лікарю. Першу операцію з видалення осколків зробили тільки через місяць", - говорить Жемчугов.

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"Моя мама дивувалася, як таку людину можна тримати і не віддавати. Український уряд багато разів звертався до російського уряду, мене просили поміняти, пропонували різні варіанти, але мене не віддавали. Але я впевнений, що з вашим сином все буде нормально. Так, як я мучився, він мучитися не буде", - зазначив Жемчугов.

Він також звернув увагу матері Агєєва, що до всіх українських полонених ставляться жахливо, до них не допускають ні Червоний Хрест, ні правозахисників, а також є проблеми з передачами. При цьому запевняє, що в українській в'язниці з її сином обійдуться по-людськи.

"Україна - демократична країна і тут дотримуються права людини. Так, вашого сина судитимуть, оскільки він затриманий на території України зі зброєю в руках в бойовій ситуації з документами російського кадрового військового, і він буде засуджений і буде сидіти в українській в'язниці. І це вже не перший російський солдат, якого затримали. І я думаю, що він буде сидіти. Але його не вб'ють, він не повернеться інвалідом з цієї війни, в цьому можете бути впевнені", - зазначив Жемчугов.

Крім того, він звернувся до всіх матерів російських військових, чиї діти зараз вбивають українців на Донбасі. "Я прошу вас, заберіть своїх дітей з України і Криму тому, що їх або поховають, або вони стануть інвалідам, або їх посадять в українську в'язницю. Якщо вам це треба, то ... Я знаю, що всім російським солдатам платять хороші зарплати, ви живете за рахунок їхніх зарплат, покриваєте свої кредити, купуєте якісь речі. Але я не знаю, наскільки можна бути такою людиною, щоб ці речі, ці кредити, які ви покриваєте кривавими грошима [...] Всі ці ваші сини-вбивці, солдати, які зараз вбивають громадян України, рано чи пізно постануть перед судом, покарання неминуче. Схаменіться", - сказав Жемчугов.

Як повідомляв УНІАН, мати Агєєва попросила у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», президента України про помилування її сина.

Російського контрактника Агєєва було затримано українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком у Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Водночас, у Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про можливість обміну росіян, які потрапили в полон в Україні, на українців, які утримуються в РФ.