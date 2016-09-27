Звільнений з полону Жемчугов: Обурює, коли бойовики "розводять" Україну при обміні заручниками

Жемчугов дав інтерв'ю виданню Українська правда.

"Мене обурювало, коли їм вдавалося "розводити" українську сторону, як дітей", - сказав колишній заручник.

"Наприклад, вони просять когось на обмін. Наша сторона повинна цю людину помилувати, юридично провести всі процедури. І коли вже відбулася юридична чистка, людину мають відправляти на обмін, обмін зривається. Проте всі юридичні процедури вже відбулися, їхню людину очистили від усіх звинувачень, і згідно з законом її уже не можна тримати більше трьох діб. Тому наша сторона просто таку людину відпускає, в той час, як наші заручники продовжують там сидіти. От так вони хитрили!" - навів приклад Жемчугов.

Читайте такожПорошенко на зустрічі із Жемчуговим і Супруном заявив, що їхньому звільненню з полону сприяли його переговори з Путіним

"Наприклад, та сторона підтверджує обмін. Тоді наша сторона повинна підготувати їхню людину для обміну, юридично її очистити. На це йде тиждень, бо суди у нас не настільки досконалі, і вони затягують всі ці процедури. І за цей час та сторона може сказати: "Вибачте, поїзд пішов, ми виставляємо інші умови". Такі випадки були", - додала його дружина Олена.

"Відпускати просто так їхню людину не можна, треба в таких ситуаціях переміщати її в якийсь спеціальний табір. Це був би козир в обміні на наших хлопців", - припустив Жемчугов.

"Росії головне вирішити свої геополітичні проблеми: щоб на окупованих територіях відбулися вибори, щоб якось легалізувати "ДНР" і "ЛНР" у світі. Тому вони процес обміну затягують", - зазначив він.

"Петро Порошенко казав, що за мене з щемом у серці віддали двох негідників. Але їх віддавали тільки тому, що у мене такі важкі поранення. І серед тих шістсот осіб (звільнити яких вимагають бойовики), напевно, є ще гірші негідники. Але обміни треба робити так чи інакше. Далі вже справа за тими, хто веде переговори. Наприклад, спочатку за мене просили двох російських спецназівців, потім то якихось п'ятьох командирів "ЛНР", то п'ятнадцять рядових солдатів "ЛНР". Тобто постійно пропонувалися різні умови. Тому треба фактично вміти торгуватися і тактично правильно вести такі переговори, бути компетентним", - сказав Жемчугов.

Як повідомляв УНІАН, Жемчугов входив до партизанського загону. 17 вересня він був звільнений разом зі співробітником ООН Юрієм Супруном.