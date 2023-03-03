Після виведення з ладу літака А-50 в Мачулищах в українській розвідці прокоментували можливості РФ виробляти нові подібні літаки.

Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, які застосовуються для радіолокаційного дозору та наведення на цілі для ураження.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. "Виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями станом на сьогодні здеградована промисловість Російської Федерації не здатна", – заявив він.

Юсов зазначив, що співпраця з путінською Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною, і зараз закордонні постачальники комплектуючих для військової техніки РФ вже реагують на загрозу вторинних санкції.

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Вибух у Мачулищах

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі у Білорусі, де розташовані російські військові літаки, сталося два вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок цього було виведено з ладу російський літак А-50.

У британській розвідці пояснили, що цей літак використовували для збору інформації та забезпечення координації дій винищувачів. За їх даними, у Росії залишається лише шість справних літаків цього типу.

Білоруські правозахисники повідомили про затримання щонайменше шістьох людей - їх підозрюють у причетності до вибухів на аеродромі.

Сьогодні у мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити момент атаки дрона на літак А-50.

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