Відновлення співпраці ватажка ПВК "Вагнер" з міноборони РФ вказує на те, що він досяг угоди з російським військовим командуванням.

Заклики ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закінчити так звану "спеціальну військову операцію" ("СВО") Кремля в Україні свідчать про те, що у нього знайшовся покровитель в міноборони РФ, який розділяє цю ідею з політичних мотивів.

На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що Пригожин публічно відновив співпрацю з міноборони РФ, а також відновив деякі надані Кремлем привілеї після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням.

"Співпраця Пригожина з міноборони РФ вказує на те, що він досяг угоди з російським військовим командуванням, пропонуючи Путіну тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати сили", - проаналізували ситуацію експерти.

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Як зазначили в ISW, від тимчасового припинення вогню в Україні і затягування війни РФ тільки виграє, оскільки це дозволить відновити сили і послабити західну підтримку України. "Росія буде використовувати окуповані території України в якості плацдарму для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність", - підсумували аналітики.

Заява Пригожина про закінчення СВО

14 квітня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптово закликав Кремль оголосити про закінчення війни. На його думку краще закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

Наступного дня на цю резонансну заяву відреагував терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Очевидно, Гіркіна обурила така "антивоєнна" пропозиція Пригожина, особливо на тлі новин про те, що на самого терориста написали "донос" через його критику "СВО".

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