Пригожин намагається випрошувати зброю у дружніх до Росії країн.

На початку року Китай відмовив "Групі Вагнера" в постачанні зброї для війни в Україні. Таку інформацію отримала американська розвідка, пише Financial Times.

Серед витеклих в Мережу секретних документів Пентагону було посилання на розвідувальний звіт. У ньому повідомлялося, що Євген Пригожин запитував у Китаю боєприпаси і техніку "на початку 2023 року".

Видання вважає, що прямий запит "Групи Вагнера" до Китаю вказує на те, що у Пригожина була впевненість у готовності Пекіна допомагати Росії зброєю. Однак, згідно зі звітом, станом на початок січня Китай не передавав вагнерівцям ніякої зброї і в цілому не обговорював з угрупованням це питання.

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У тому ж звіті, на який посилається Financial Times, йдеться про більш успішні запити зброї у Сирії та Білорусі. Зокрема стверджується, що до початку січня Білорусь вже поставила половину від раніше обіцяних обсягів невказаної зброї і навіть запропонувала "Групі Вагнера" поставку ще 300 тисяч пострілів до гранатомета ВОГ-17.

По Сирії відомі масштаби поставок вкрай не суттєві - шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат, які були відправлені в невстановлений час.

Крім того, документ стверджує, що структури Пригожина намагалися закупити зброю у Туреччини. Зокрема їх цікавили безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, контрбатарейні системи та гаубична артилерія. Відомо, що як мінімум по гаубицям, контрбатарейним системам і засобам боротьби з дронами вагнерівці отримали відмову.

В іншому звіті йдеться, що президент африканської країни Малі нібито підтвердив, що його країна може закуповувати у Туреччини зброю для діючих там підрозділів "Вагнера".

Дефіцит зброї у "Вагнера"

У лютому Євген Пригожин публічно озвучив проблему гострої нестачі снарядів у російській армії. Він скаржився, що Міноборони РФ видає "вагнерівцям" занадто мало боєприпасів, проте там відповіли, що найманцям дають стільки, скільки і всім іншим.

У березні Генштаб ЗСУ підтвердив, що російська армія відчуває явні проблеми з поставками боєприпасів. Зокрема артилерійським підрозділам окупантів встановили ліміти на використання снарядів.

На початку березня, за деякими даними, у росіян на Бахмутському напрямку закінчився "снарядний голод" і вони почали діяти більш активно. Наскільки це відображає загальну ситуацію - не ясно.

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