Він заявив, що це нібито заклики до відторгнення "територій" РФ.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не забарився з реакцією на раптовий заклик ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина завершити війну в Україні.

Очевидно, Гіркіна обурила така "антивоєнна" пропозиція Пригожина, особливо на тлі новин про те, що на самого терориста написали "донос" через його критику "СВО".

Гіркін натякнув, що "донос" треба писати не на нього, а на "кухаря Путіна", який закликає взагалі завершити бойові дії.

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"Я правильно зрозумів, що чорний клоун прямо закликав до відторгнення від РФ половини "Донецької Народної Республіки", "столиці" та третини території Запорізької області, зданого під час "непростого рішення" Херсона? Цікаво – чи напише на нього хтось заяву до прокуратури? Питання риторичне… "Цей заклик - чий треба заклик", - написав обурений Гіркін.

Що передувало

Вчора, 14 квітня, ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин раптово закликав Кремль оголосити про закінчення війни. Він вважає за необхідне вже закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

За його словами, зараз російським військам залишається "намертво закріпитися, закогтися на тих територіях, які вже є". При цьому він заявив, що "якщо раніше Україна була частиною колишньої Росії, то тепер це абсолютно національно-орієнтована держава", що є проблемою.

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