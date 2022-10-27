Заяви про підготовку України до застосування "брудної бомби" це лише підтверджують.

Росія вичерпала себе навіть на ідейному рівні. "Дикість", яку вона придумує на тему застосування Україною "брудної бомби", це підтверджує.

Такою думкою поділився радник Офісу президента України Олексій Арестович. Його співрозмовник, російський опозиціонер Марк Фейгін зачитав одне з тверджень Росії на тему "брудної бомби".

На це Арестович заявив: "Дикість навіть на ідейному рівні. Уявляєш, збираються люди, конструюють це все. Люди, які вважали себе найрозумнішими. Люди, які вважали нас свинопасами. Люди, які вважали Захід безвольним. Що вони всі там переможуть у своїх "Валдайських клубах", спеціальні фахівці все повирішують. Пелевін все придумає разом з Сурковим. У таємних лабораторіях ГРУ вони рефлексивне управління нам влаштують. Ну і що ми бачимо на вильоті? Це рівень, давай скажемо делікатно — повної ідейної вичерпаності", — заявив Арестович.

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Далі радник Офісу президента сказав, що окупанти служать сатані. А він може тільки "видавати одне за інше", але у диявола все погано з креативом.

Російський фейк про "брудну бомбу": що відомо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня почав телефонувати своїм колегам з Туреччини, Франції та Британії. Він розповідав, як Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй території.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав ці звинувачення Росії абсурдними. А США, Франція і Великобританії випустили спільну заяву, в якій відкинули фейк РФ.

Після цього ворог намагався підтвердити свою брехню. Російські пропагандисти опублікували фото нібито як свідчення підготовки "брудної бомби". Але аналіз довів, що вони або взяті з інтернету, або вирвані з контексту.

За словами представника Британії в ООН, у РФ немає доказів створення "брудної бомби" і підготовки до її застосування.

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що новий російський фейк — це частина наступного етапу дезінформації.

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