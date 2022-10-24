Деякі з використаних зображень є фейковими або вирваними з контексту.

Журналісти проаналізували фотографії, яке використовувало Міноборони РФ для презентації про загрозу застосування "брудної бомби" Україною.

В аналізі Sky News зазначається, що Росія використовувала підроблені фотографії, щоб прикрасити свої заяви.

"Деякі з використаних зображень є фейковими або вирваними з контексту", – йдеться в аналізі.

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Зокрема, МО РФ заявляє, що Україна створює брудну бомбу. Це твердження ілюструє фотографія, яке "гуляє" мережею щонайменше з 2016 року.

Також МО РФ заявляє, що провокація навколо "брудної бомби" була задумана Україною, щоб викликати паніку і збільшити потік біженців по Європі. При цьому ілюструє розповідь фотографією, зробленою під час атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Крім цього стверджується, що Захід використовує неправдиву інформацію, щоб спровокувати Росію і виправдати свої військові дії. Нібито так вже відбувалося в Сирії.

Твердження ілюструє кадр з фільму "Людина революції", спрямованого проти волонтерський організації "Білі каски". РФ стверджує, що волонтери організації знімали фейкові відео про напад на мирних жителів Сирії.

Фейки Росії про "брудну бомбу": що відомо

Протягом останніх днів росіяни поширюють фейкові заяви про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби" – радіологічної зброї, яка поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Зокрема, 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про це в розмові з турецьким колегою.

Влада України і партнери заявляли про абсурдність цих заяв. Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба стверджував, що "брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна".

Міністр оборони Британії Бен Уоллес також спростував інформацію росіян про нібито спільне з Україною виготовлення "брудної бомби". Він попередив, що ці твердження можуть бути використані для ще більшої ескалації.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що "абсурдно говорити про те, що Україна використовує брудну бомбу на власній території, за звільнення якої Київ так завзято бореться". Він також акцентував, що Росія не повинна використовувати брехливі заяви як привід для ескалації війни в Україні.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявляв, що Росія буде намагатися використовувати повідомлення про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" для подальшої ескалації війни, але вони не вплинуть на темпи української наступальної операції або підтримку союзників.

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