У Страткомі наголосили, що Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після вбивства мирних громадян України.

Атака дронів на Москву підриває впевненість рашистів у їхній безкарності та свідчить про неспроможність РФ захистити своє небо.

"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається назад в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", - повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Як зазначаться, наразі невідомо, хто саме запустив БПЛА. У Страткомі припустили, що це сили опору всередині самої Росії.

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"Ймовірно, це сили опору путінському режиму всередині РФ, діяльність яких набуває серйозних обертів. Атака дронами була спрямована на місця проживання "еліти" РФ (Рубльовка, Ново-огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян", - йдеться у повідомленні.

У Страткомі вважають, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК С-300 та С-400 відправлені для ракетних атак на українські міста і села, а рештки ППО захищають владну еліту.

"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – наголосили у відомстві.

Атака дронів у Московській області

Вранці 30 травня в Москві та Московській області пролунали кілька вибухів через роботу ППО по безпілотниках. Російські ЗМ писали про десятки дронів, тоді як офіційно влада РФ визнала лише 8. Там стверджують що всі БПЛА нібито були сбиті на підступах до Москви.

Міноборони Російської Федерації, яка вже більше року веде повномасштабну війну в Україні, пожалілися на атаку БПЛА по об'єктах у Москві і назвали її терактом. У інциденті, традиційно, звинуватили Україну. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація несе відповідальність за атаку дронів по її території.

Пізніше стало відомо, що під ударом опинилися будинки чиновників з оточення Путіна.

В ISW заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін робить все, щоб зменшити значення і вплив атаки дронів на Москву і Підмосков'ї. Російський диктатор таким чином намагається приховати свої обмежені можливості для "відповіді".

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