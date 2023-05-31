Зазначається, що президент РФ намагається показати, що Кремль вживає відповідних заходів, тому не потрібно реагувати "на подальші українські провокації".

Президент Російської Федерації Володимир Путін робить все, щоб зменшити значення і вплив атаки дронів на Москву і Підмосков'ї, яка сталася 30 травня. Російський диктатор таким чином намагається приховати свої обмежені можливості для "відповіді".

Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на заяви Путіна про те, що Росія нібито вдарила по штаб-квартирі військової розвідки України "два-три дні тому". При цьому глава Кремля заявив, що армія РФ нібито продовжує реагувати на "війну України проти Донбасу" і б'є "військовій інфраструктурі". Зазначається, що російський диктатор просуває наратив, що атака безпілотників по Москві нібито є відповіддю на удари РФ.

Експерт вважають, що такий акцент на старих атаках можливо може бути спробою Путіна продемонструвати, що Кремль вживає відповідних заходів, тому не потрібно реагувати "на подальші українські провокації".

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При цьому аналітики припускають, що така реакція президента РФ, ймовірно, говорить про нездатність російських військ домогтися результатів на полі бою.

Атака дронів на Москву 30 травня - головні новини

30 травня у Москві прогриміли вибухи. РосЗМІ повідомили про атаку дронів на столицю РФ і Підмосков'ї, але ось кількість БПЛА в заявах журналістів і Міноборони РФ занчітельно відрізнялося. Так, в оборонному відомстві заявили про збиття восьми безпілотників, а Telegram-канали нарахували їх десятки.

Пізніше з'явилася інформація, що під ударом опинилися будинки чиновників з оточення Путіна.

У свою чергу спікер Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що атаку дронів по Москві не можна порівнювати ударами по містах України.

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