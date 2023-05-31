Михайло Подоляк зазначив, що відповідальність за інцидент несе нинішня російська влада.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація несе відповідальність за атаку дронів по її території. Він зазначив, що Кремль прийняв рішення "спалити внутрішнє населення".

"Коли репресивний режим вмирає, він безсумнівно в цьому афективному стані вже не звертає уваги, кого потрібно вбивати - зовнішнього ворога або внутрішнього лояльного людини, який не може забезпечити збереження цього режиму", - зазначив політик в ефірі Freeдом.

При цьому він вказав, що влада РФ "буде відповідати за все, що вона робить, включаючи удари по власному населенню, які вона завдає і буде все в більшому масштабі наносити". Подоляк на тлі подій в Бєлгороді та Москві вважає, що Кремль "прийняв для себе внутрішнє рішення спалити кількість внутрішнього населення, яке встигне".

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"Грубо кажучи, легендарний мем - перед тим, як воювати з НАТО, потрібно буде завдати ударів по Воронежу. Вони сьогодні реалізовані в реальності, і Росія буде все більше завдавати ударів по власній території. Військово - політичне керівництво буде давати накази бомбити міста, тому що там літають невстановлені дрони", - підсумував радник глави ОПУ.

Атака дронів по Москві і Підмосков'ї - що відомо

30 травня у Москві пролунали звуки вибухів. Влада і ЗМІ повідомили про атаку дронів, а в соцмережах з'явилися фото і відео "збиття" безпілотників. Правда, журналісти і влада не домовилися про кількість БПЛА.

Так, в Міноборони РФ повідомили, що їх було вісім і всі збили, а ось ЗМІ трохи іншої думки. За їхньою інформацією, дронів було десятки і деякі з них нібито врізалися в житлові будинки, але обійшлося без жертв. На думку експертів, безпілотники намагалися нейтралізувати за допомогою РЕБ, а не збити, що і призвело до безконтрольного падіння БПЛА.

Крім того, журналісти з'ясували, що в епіцентрі атаки знаходилися будинки чиновників з оточення Путіна.

Водночас у російському уряді рекомендують звикати до атак дронів, тому що війна в Україні затягується.

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