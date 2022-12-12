Досвід пілотування, який мав ліквідований росіянин, вартує кількох мільйонів доларів.

Внаслідок вдалої атаки невідомих дронів на аеродром російської авіації "Дягілево" під Рязанню було ліквідовано майора Євгена Навлютова - пілота стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Як повідомляють російські пропагандисти, Навлютов був одним із загиблих внаслідок атаки на авіабазу. Саме цей пілот запускав ракети на мирні міста України.

Досвід, який мав Навлютов, пілоти здобувають впродовж кількох десятиліть. Він вартує кількох мільйонів долларів. Саме тому втрата пілота такого рівня - великий удар для російської авіації.

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Атаки на російські авіабази

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали". Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили.

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