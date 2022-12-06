Американська преса називає ці атаки "найнахабнішими" операціями України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Російські авіабази в Енгельсі та під Рязанню, які розташовані в глибокому тилу, атакували українські безпілотники. І це була "найнахабніша атака" України, яка продемонструвала спроможність знищувати цілі на таких великих відстанях від кордону.

"Безпілотники були запущені з території України, і принаймні один з ударів коректували спецпризначенці поблизу бази", - пише американська газета The New York Times з посиланням на українського чиновника.

Удари по російських тилових базах засвідчили "готовність Києва бити по базах в серці Росії, підвищивши ставки у війні", і вперше продемонстрували здатність України атакувати на таких великих відстанях.

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У Кремлі заявили, що бази атакували реактивні дрони радянських часів. Втім, росіяни запевняють, що їхня ППО перехопила дрони, а на бази впали нібито тільки уламки. Разом з тим троє росіян загинули, а ще четверо - отримали поранення. Пошкоджено також два Ту-95.

"Уряд України відмовився публічно визнати ці удари, відповідно до своєї практики з іншими нападами на Росію та окупований Росією Крим. Авіабаза Енгельс і військовий об’єкт Рязань знаходяться на відстані від 300 до 450 миль від українського кордону, що є поза зоною дії будь-якої відомої ракети в арсеналі України", - пише газета.

Атаки на російські авіабази

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали". Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили.

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