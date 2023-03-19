За його словами, захоплення кількох вулиць на околиці міста виглядає смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми "Вагнера" у Бахмуті Донецької області.

Як написав Гіркін у своєму Телеграм-каналі, прокоментував новини роспропаганди про "шалені штурми" найманців Пригожина у Бахмуті. На переконання терориста, бої за вулиці Бахмута виглядають смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма внаслідок українських контрнаступів восени минулого року.

"Ну все! Тепер, якщо хтось заведе промову про здачу Херсона чи Ізюма - можна сміливо парирувати: "А натомість ми вулицю Корсунського і вулицю Геологів в Артемівську (який такий Бахмут?) взяли!" "Бій за хатинку лісника" триває. У шалених темпах - дивишся, до кінця березня Бахмут, нарешті, зачистять", - написав іронічно Гіркін.

Бої за Бахмут: останні новини

Ще з літа минулого року окупанти намагаються захопити Бахмут. Росія систематично нарощувала зусилля щодо захоплення Бахмута, але безуспішно. Останніми днями рашисти атакували з півночі міста, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

На цьому напрямку окупанти втратили таку кількість живої сили, якої вистачило б на ще один похід на Київ, підсумував аналітик Іван Киричевський. За оцінками західних розвідок, у боях за Бахмут ліквідовано не менш як 30 тисяч загарбників.

Через дефіцит у найманцях і техніці штурмовий запал ПВК "Вагнера" довкола міста згасає, ватажок терористів Євген Пригожин, раніше переконаний у могутності ПВК, готує аудиторію до поразки.

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