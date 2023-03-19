Не знайшли доказів експерти й словам Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру Бахмута.

Інститут вивчення війни не знайшов візуальних доказів тверджень російських загарбників про окупацію низки об’єктів у Бахмуті.

Аналітики вказують, що окупанти, імовірно, зосереджуються на наступальних операціях у північній частині міста, про що йдеться й у зведенні Генштабу.

Рашистські блогери також стверджували, що триває зачистка на території заводу з обробки металів АЗОМ. Втім, ніяких підтверджень цьому аналітики не знайшли.

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Не знайшли доказів експерти й словам Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру Бахмута і на західному березі річки Бахмутка.

Також неправда й те, що Росія нібито окупувала 70%. За словами аналітиків, станом на 8 березня РФ займала 50% Бахмута і відтоді сили РФ значно не просунулись.

Бої за Бахмут – ситуація на фронті

Росія зосереджує зусилля на захопленні Бахмута. Найбільше рашисти атакували з півночі міста, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

На Бахмутському напрямку окупанти втратили таку кількість живої сили, якої вистачило б на ще один похід на Київ, підсумував аналітик Іван Киричевський.

За оцінками Заходу, у боях за Бахмут ліквідовано не менш як 30 тисяч загарбників.

Через дефіцит у найманцях і техніці штурмовий запал ПВК "Вагнера" довкола міста згасає, ватажок терористів Євген Пригожин, раніше переконаний у могутності ПВК, готує аудиторію до поразки.

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