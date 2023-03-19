Ватажок ПВК лякає росіян масштабним наступом ЗСУ.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується виправдовувати перед російською аудиторією поразку його найманців у боях на Бахмутському напрямку.

У зведенні Інститут вивчення війни зазначає, що у своєму недавньому інтерв'ю Пригожин обмовився про запланований Україною контрнаступ відразу на п'ятьох напрямках.

За його словами, ці операції почнуться з середини квітня, тому він закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, маючи при собі боєприпаси і техніку.

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Аналітики ISW вважають, що Пригожин описав українські сили як такі, що володіють достатньою бойовою міццю, щоб почати масований контрнаступ на всьому театрі військових дій для того, щоб виправдати нездатність ПВК "Вагнер" завершити оточення Бахмута.

ISW писав, що здатність "Вагнера" домогтися тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується, і Пригожин, ймовірно, намагається представити ці дії як оборону флангів в рамках підготовки до українського контрнаступу.

Крім того, військові експерти відзначають, що описаний Пригожиним український контрнаступ також має на увазі, що, на його думку, російські війська скоро віддадуть ініціативу Україні і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати безуспішні наступи в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки або Вугледара.

Бої за Бахмут – останні новини

Бахмут залишається епіцентром бойових дій. На цьому напрямку ЗСУ відбили численні атаки противника у північній частині Бахмута, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

У боях за місто окупанти втратили не менш як 30 тисяч солдатів, найбільше втрат фіксується у ПВК "Вагнер".

ISW констатує, що швидкість просування "вагнерівців" не виправдовує їхні втрати. Наступ найманців поступово згасає.

Своєю чергою боєць "Мамай" зазначив 18 березня, що пік штурмів з боку російських загарбників пройдено, але це не означає, що окупанти відмовилися від наступу.

Росія скорочує темпи операцій на всіх ділянках фронту.

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