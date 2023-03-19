Бахмут залишається епіцентром бойових дій, зазначили у Генштабі.

За добу українські військові відбили понад 80 атак з боку російських окупантів на п'ятьох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі, 19 березня. "Попри людські втрати, Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей", - розповіли у Генштабі.

Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Так, протягом минулої доби українськими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту.

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Наголошується, що наразі епіцентром бойових дій залишається Бахмут. На цьому напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині Бахмута, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Зокрема, окупанти вели безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне.

За даними Генштабу, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.

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Вранці 18 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському й Мар’їнському напрямках росіяни за минулу добу здійснили понад 100 атак, і їх відбили українські воїни.

На Добрасі ворог зазнає дуже великих втрат. За офиційними даними, втрати росіян в Україні на 19 березня становлять 164 200 загарбників.

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