Ще зарано говорити, куди саме направлений контрнаступ України, але США впевнені, що Київ продовжить домагатися успіху в поверненні захоплених Росією землі.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, пише The Guardian.
За його словами, Сполучені Штати сповнені рішучості максимально підтримувати Україну, щоб вона могла домогтися успіху на полі бою.
Блінкен додав, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі також можна очікувати "надійного" пакету політичної та практичної підтримки України.
Контрнаступ ЗСУ - новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, серед російських окупантів зростає страх перед контрнаступом ЗСУ, а також невдоволення умовами служби. Тому окупанти тікають зі своїх позицій, зокрема на Луганщині, а також у Маріуполі та Новоазовську.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові в ході контрнаступальних операцій досягли успіхів і звільнили низку населених пунктів. Однак, у Росії намагаються применшити значення втрати контролю над ними і факту прориву власних ліній оборони.
Раніше західні ЗМІ писали, що Україна нібито почала контрнаступ на запорізькому напрямку. У Міноборони України лише зазначили, що окупанти тут перейшли "до активної оборони".