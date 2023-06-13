Вашингтон сповнений рішучості максимально підтримувати Україну, щоб вона могла домогтися успіху на полі бою, заявив держсекретар США.

Ще зарано говорити, куди саме направлений контрнаступ України, але США впевнені, що Київ продовжить домагатися успіху в поверненні захоплених Росією землі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, пише The Guardian.

За його словами, Сполучені Штати сповнені рішучості максимально підтримувати Україну, щоб вона могла домогтися успіху на полі бою.

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Блінкен додав, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі також можна очікувати "надійного" пакету політичної та практичної підтримки України.

Контрнаступ ЗСУ - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, серед російських окупантів зростає страх перед контрнаступом ЗСУ, а також невдоволення умовами служби. Тому окупанти тікають зі своїх позицій, зокрема на Луганщині, а також у Маріуполі та Новоазовську.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові в ході контрнаступальних операцій досягли успіхів і звільнили низку населених пунктів. Однак, у Росії намагаються применшити значення втрати контролю над ними і факту прориву власних ліній оборони.

Раніше західні ЗМІ писали, що Україна нібито почала контрнаступ на запорізькому напрямку. У Міноборони України лише зазначили, що окупанти тут перейшли "до активної оборони".

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