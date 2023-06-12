У РФ стверджують, що то була "сіра" зона.

Збройні сили України в ході контрнаступальних операцій досягли успіхів та звільнили низку населених пунктів. У Росії намагаються применшити значення втрати контролю над ними, а також факту прориву власних ліній оборони.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті. Зазначається, що наразі ЗСУ просунулись одразу на трьох ділянках фронту.

Геолокаційні кадри і російські джерела підтверджують, що Сили оборони звільнили кілька населених пунктів під час наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області.

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За даними російських джерел, українські захисники продовжили наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області й досягли там успіхів. Крім того, українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та Запорізької області.

Заступниця міністра оборони України Анна Маляр заявляла, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та низка джерел з обох сторін повідомили, що в період з 10 по 11 червня бійці Сил оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, у тому числі звільнили Макарівку, Ненудне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Як виправдовуються росіяни

Деякі російські джерела стверджували, що бої продовжуються в "сірій зоні" або спірних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська РФ "не повністю окупували" до українських атак у південних регіонах.

На думку аналітиків, росіяни називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.

Також в ISW зазначають, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але "говорити про український "прорив" поки що передчасно".

Війна в Україні - новини з фронту

Цього тижня західні ЗМІ писали, що Україна розпочала контрнаступ на Запорізькому напрямку. У Міноборони України зауважили тільки, що окупанти тут перейшли до "до активної оборони".

11 червня у відомстві повідомили про деокупацію Благодатного і Макарівки на Донеччині, а також успіхи Збройних сил України на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку, як повідомляв речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, також є просування з боку українських військ.

Військові вже розкрили деякі подробиці звільнення Благодатного від російських інтервентів.

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