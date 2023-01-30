За словами Ходжеса,"найближчими кількома місяцями Україна встановить умови для можливого звільнення Криму".

Бої між Росією і Україною в 2023 році будуть ще жорстокішими. Головна битва може відбутися на території Криму, вважає колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Годжес.

В інтерв'ю Insider він зазначив, що Крим продовжує залишатися базою для завдання ударів по Україні, а 24 лютого 2022 року відіграв роль стартового майданчика для російського вторгнення.

"Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що він не може погодитися з тим, щоб Росія зберегла контроль над Кримом", - сказав Годжес.

За словами Годжеса,"найближчими кількома місяцями Україна встановить умови для можливого звільнення Криму". При цьому генерал підкреслив, що Україна "ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія зберігає за собою Крим".

Війна новини - що відбувається на фронті

Російські війська зосереджують свою увагу на боях за Донбас, не рахуючись з втратами. 29 січня ЗСУ відбили нові атаки ворога на Бахмут.

Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Британські аналітики напередодні писали, що Україна може почати контрнаступ вже в лютому. Водночас аналітики Інституту вивчення війни з цього приводу скептичніші: дії ЗСУ сковує нерішучість Заходу постачати нові зразки наступальної техніки.

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