Супротивник за добу десятки разів відкривав вогонь із систем залпового вогню, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти протягом доби здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Супротивник продовжує наступати на чотирьох напрямках, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні у неділю ввечері, 29 січня. "Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення", - зазначили у Генштабі.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах", - йдеться у повідомленні.

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Супротивник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони семи населених пунктів Харківської області та двох - на Луганщині; на Лиманському напрямку противник обстріляв райони чотирьох населених пунктів Луганської області та двох - на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали сім населених пунктів Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони шести населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли три населених пункти Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів.

Зауважується, що загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини на сьогодні

Генштаб ЗСУ вранці 29 січня поділився, що захисники нашої держави відбили ворожі атаки на Донбасі біля низки населених пунктів, зокрема, у районі Білогорівки та Бахмута. Також повідомлялося, що наші воїни поцілили у два пункти управління супротивника.

Раніше стало відомо, що загарбники зазнають значних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 126 160 загарбників.

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