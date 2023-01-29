Мешканців прифронтових населених пунктів виганяють з домівок.

На окупованій частині Луганської області російські загарбники виганяють з домівок мешканців прифронтових населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону. "Людей навколо фронту, села або вже й населені пункти - Кремінна, Рубіжне, їх вже починають окупанти виганяти. Відправляють їх кудись, без пропозицій нового житла - просто їх виганяють", - сказав він.

За словами Гайдая, російські загарбники закривають міста на в’їзд та виїзд. "Дуже вони бояться того, що десь хтось з місцевих буде допомагати ЗСУ і Силам оборони в цілому - говорити і давати інформацію про місця розташування особового складу, боєкомплектів, скупчення техніки. Тому зараз підсилюються такі каральні та репресивні заходи, всіх в основному починають виганяти вглиб окупованої Луганської області", - акцентував Гайдай.

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Також він оцінив можливість нового наступу окупантів в Луганській області. "Поки говорити зарано з приводу того, що вже в них готовий такий ударний міцний кулак. Але резерви підвозять постійно - як техніку, так і особовий склад. Я думаю, що основні сили отих новомобілізованих (росіян - УНІАН) якраз в лютому закінчать своє навчання... і тоді вже зможуть їх величезною кількістю привезти на Луганщину. Все буду залежати від того, що буде відбуватись з деокупацією на той момент, коли привезуть ті додаткові резерви. Тому що поки що на Луганщині з Харківського напрямку ситуація важка, але повністю контрольована, і крок за кроком, метр за метром, все ж таки наші сили оборони просуваються вперед",- підкреслив Гайдай.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що вирішальним часом у війні буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий новий російський наступ.

За його словами, основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

Також сьогодні, 29 січня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сили оборони України продовжують крок за кроком просуватись в напрямку Кремінної і Сватового у Луганській області.

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