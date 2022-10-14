Російська влада планує відновити Кримський міст до 1 червня 2023 року.
Про це пише російська "Медуза" з посиланням на урядове розпорядження.
Відновленням займеться ТОВ "Нижнеангарсктрансстрой".
Раніше кремлівські пропагандисти слідом за окупаційною владою Криму заявляли про відновлення руху на мосту.
Разом з тим, супутники зафіксували величезні черги фур, які намагалися покинути півострів через море.
Вибухи на Кримському мосту - що відомо
Кримський міст зазнав вибухів 8 жовтня. Тоді внаслідок події стався обвал частини дорожнього полотна, пошкоджена і залізнична гілка, якою Росія здійснювала перекидання боєприпасів і палива своїм угрупованням на півдні України.
Радник глави МВС Вадим Денисенко, своєю чергою, зазначив, що ремонт мосту може зайняти у Росії від трьох до п'яти місяців.
У підриві Кримського мосту Росія звинуватила Україну і особисто керівника ГУР Кирила Буданова. За версією ФСБ, вибухівку нібито перевозили через Болгарію, Грузію і Вірменію під фіктивними документами.