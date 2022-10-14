Вибухи на Кримському мосту пролунали 8 жовтня.

Російська влада планує відновити Кримський міст до 1 червня 2023 року.

Про це пише російська "Медуза" з посиланням на урядове розпорядження.

Відновленням займеться ТОВ "Нижнеангарсктрансстрой".

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Раніше кремлівські пропагандисти слідом за окупаційною владою Криму заявляли про відновлення руху на мосту.

Разом з тим, супутники зафіксували величезні черги фур, які намагалися покинути півострів через море.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Кримський міст зазнав вибухів 8 жовтня. Тоді внаслідок події стався обвал частини дорожнього полотна, пошкоджена і залізнична гілка, якою Росія здійснювала перекидання боєприпасів і палива своїм угрупованням на півдні України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко, своєю чергою, зазначив, що ремонт мосту може зайняти у Росії від трьох до п'яти місяців.

У підриві Кримського мосту Росія звинуватила Україну і особисто керівника ГУР Кирила Буданова. За версією ФСБ, вибухівку нібито перевозили через Болгарію, Грузію і Вірменію під фіктивними документами.

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