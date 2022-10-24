Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення, як привід для ескалації.

Можливі побоювання Росії з приводу використання Україною "брудної бомби" відверто неправдиві.

Про це заявила представник Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон в коментарі CNN.

"Ми відкидаємо повідомлення про відверто неправдиві твердження міністра Шойгу про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використовувати це звинувачення як привід для ескалації", - сказала Уотсон.

Відео дня

Крім того, США дуже уважно стежать за будь-якою інформацією про те, що у Росії є конкретний план підірвати дамбу Каховської ГЕС.

Також CNN поговорила з чиновником, знайомим з ходом розмови Ллойда Остіна і Шойгу. Міністр оборони РФ говорив главі Пентагону, що українці нібито планують використовувати "брудну бомбу".

Росія звинувачує Україну в підготовці до використання "брудної бомби"

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито може влаштувати провокації із застосуванням "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Шойгу влаштував "телефонну карусель", обдзвонюючи міністрів оборони держав НАТО. За словами Зеленського, застосувати ядерну зброю в Європі може тільки Путін.

Сьогодні Шойгу запросив телефонний дзвінок з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Деталі цієї розмови не розголошувалися.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи звинувачення РФ, запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну і зажадав дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Вас також можуть зацікавити новини: