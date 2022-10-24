У Міноборони РФ стверджують, що його сили готові виконувати завдання в умовах радіоактивного зараження.

Російська Федерація вже підготувалася до підриву "брудної бомби".

Сили і засоби Міноборони РФ готові виконувати завдання після підриву такої бомби, повідомило в Telegram пропагандистське "РИА Новости".

"...підрив радіологічного вибухового пристрою неминуче призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до декількох тисяч квадратних метрів... сили і засоби (Міноборони РФ - Ред.) приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження", - наголошується в повідомленні.

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Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що загроза нібито застосування Києвом "брудної бомби" очевидна, пише "ТАСС".

"Їхня недовіра (західних країн - Ред.) до інформації, яка була передана російською стороною, не означає, що перестає існувати загроза застосування такої "брудної бомби". Загроза очевидна", - заявив спікер журналістам.

РФ звинуватила Україну в підготовці до підриву "брудної бомби"

23 жовтня очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу в розмові з турецьким колегою Хулусі Акаром стверджував, що Київ може застосувати "брудну бомбу".

Цього ж дня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у Європі застосувати ядерну зброю може тільки один суб'єкт - Володимир Путін.

Пізніше представник Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон заявив, що озвучені російською стороною побоювання з приводу нібито можливого використання Києвом "брудної бомби" відверто неправдиві.

Що таке "брудна бомба"

"Брудною бомбою" називають радіологічний розсіювальний пристрій. Це радіологічна зброя, в якій поєднані звичайна вибухівка і радіоактивний матеріал.

"Брудну бомбу" застосовують для того, щоб ускладнити життя цивільних - територія навколо зони вибуху буде забруднена радіоактивним матеріалом.

Таку зброю не варто плутати з ядерною. Ядерна зброя здатна завдати набагато більшої шкоди, ніж "брудна бомба".

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