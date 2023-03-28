За його словами, ця тактика не спрацює, як і геополітичний шантаж.

В Офісі президента заявили, що Росія змінює логіку ударів по Україні. Тепер під загрозою саме цивільна інфраструктура.

Як повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, коментуючи останню атаку дронів-камікадзе на Україну, Повітряним силам вдалося знищити більшість ворожих БПЛА. Простежується зміна логіки атак окупантів.

"Логіка дій росіян - терор, направлений на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює, так само, як і геополітичний шантаж. Маємо вистояти, повернути всі наші території та покарати ворога. Це наша історична місія", - зазначив Єрмак.

Відео дня

Остання атака дронів на Україну: що відомо

Ввечері 27 березня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області прогриміли вибухи.

З'ясувалося, що у столиці удамки дрона впали на будівлю у Святошинському районі, виникло загоряння в нежитловій будівлі. Наразі пожежа ліквідована, без жертв.

В ЗСУ повідомили, що українські захисники знищили 14 з 15 ударних дронів "Shahed", запущених Російською Федерацією. Cилами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 "Шахедів" під час нічної повітряної атаки РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: