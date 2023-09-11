За його словами, США наразі сконцентровані на тому, щоб допомагати Україні захищатися.

США діляться з Україною усією необхідною розвідувальною інформацією щодо пересувань російських військ. Усі розвідувальні канали досить відкриті до співпраці з українськими колегами.

Про це розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у розмові з CBSNews. Втім, він заперечив, що американці допомагають Україні обирати цілі для ударів.

"Вибір цілей і повноваження здійснювати удари - за Україною. Все, що ми робимо, це надаємо їм обізнаність про ситуацію", - зауважив Міллі.

Журналіст запитав, чи інформують США Україну настільки детально, щоб передавати інформацію на кшталт "там склад з БК, а там командний пункт". Міллі уточнив, що українцям "надають обізнаність про ситуацію настільки, наскільки це можливо".

"Ми допомагаємо Україні захищатися, це те, що ми робимо", – відповів Міллі.

Міллі зауважив, що у контрнаступі України наступає ключова пора, адже розпочнеться сезон дощів. Волога осіння погода зробить ґрунт м’яким та неприйнятним для наземних маневрів.

Президент України Зеленський заявив, що продовжуватиме боротьбу, доки не буде звільнена вся територія, яку зараз окупувала Росія. За словами Міллі, це не мала територія, яку можна порівняти із східним театром бойових дій громадянської війни у США.

"Це як від Вашингтона до Атланти, і це дуже велика ділянка землі. Отже, на них чекає важка боротьба. Вона ще не закінчилася", - сказав Міллі.

Журналіст запитав, чи буде ця війна вічною, якщо Україна не досягне своїх цілей, тобто деокупації територій.

"Отже, жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовими засобами. Війна триватиме, поки одна чи інша сторона не досягне цих цілей, або обидві сторони не вирішать, що настав час піти до стіл переговорів, оскільки вони не можуть досягти своїх цілей військовими засобами. А цей час ще не настав", - підсумував Міллі.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Триває контрнаступ Сил оборони на кількох напрямках. Останнім часом ЗСУ просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного, а також зайшли в Опитне, що під Авдіївкою.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Збройних сил України продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться. На його думку, війна довго не триватиме, оскільки РФ фізично не "витягне" великий термін.

На думку Міллі, вктивна фаза контрнаступу Збройних сил України може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступальну операцію ускладнить погода.

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