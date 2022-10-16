Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почувають вони себе невпевнено.

Віднедавна частину захопленої Запорізької АЕС почало контролювати бандформування глави Чечні Рамзана Кадирова – спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".

Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

"Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почувають вони себе невпевнено. Відомо, що віднедавна частину станції контролює бандформування Кадирова – СОБР "Ахмат", який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2", йдеться у повідомленні.

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Центр також повідомив, що РФ намагається якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

Окупанти поспішно проводять заходи з переведення системи зберігання відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС на російські стандарти, а також пристосовують усі ядерні реактори ЗАЕС до використання російських паливних збірок. Наразі чотири з шести ядерних реакторів ЗАЕС працюють з використанням паливних збірок американської компанії Westinghouse Electric Company.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплене місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

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