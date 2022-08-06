Енергоблок був відключений через ворожі обстріли.

Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок ЗАЕС відключений від енергосистеми та переведений в резерв.

Про цезаявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух.

Енергоблок був відключений через ворожі обстріли.

"Вчора ввечері ворожий обстріл був проведений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає", - повідомив Старух.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було ухвалено рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

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