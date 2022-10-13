Президент України зазначив, що на українсько-білоруському кордоні працює лише один пункт пропуску.

Понад 25 тисяч українців підписали петицію про введення візового режиму з Білоруссю. Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз український кордон майже повністю закритий.

Про це повідомляє на сайті Офісу президента.

Зеленський розповів, що на кордоні України та Білорусі працює лише один пропускний пункт на Волині, але в обмеженому режимі. При цьому він вказав, що обмеження діють ще з 26 лютого. Через цей пункт можуть в'їхати тільки громадяни України, а іноземці, в тому числі й громадяни Білорусі – ні. Пропозицію ввести візовий режим з Білоруссю направив до Кабінету Міністрів.

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"На даний час Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - підсумував президент.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни проти України російська армія активно використовує територію Білорусі для наступу на Київ. В даний час оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучений до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі збережеться до кінця року.

Від прямої участі у війні Білорусь поки утримується, але 6 жовтня в Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати ""союзну державу". Того ж дня російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі, а 10 жовтня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, в черговий раз заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

У свою чергу радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

З 11 жовтня розпочато перевірку Збройних Сил Білорусі. Стало відомо, що РБ перекидає техніку до кордону з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

12 жовтня стало відомо, що Білорусь направила розконсервовану військову техніку Росії для посилення окупантів на сході України.

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